نشكركم على متابعتكم خبر المدارس تنهي الدوام مبكراً في الفجيرة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 25 يناير 2023 04:58 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أقدمت إدارات في مدارس حكومية وخاصة في الفجيرة، اليوم الأربعاء، على إنهاء الدوام المدرسي مبكراً. نظراً للحالة المدارية المتوقعة.

وعممت المدارس الأمر عبر رسائل نصية إلى أولياء الأمور، بحسب ما ذكرته صحيفة “البيان”.

ومنحت وزارة التربية والتعليم صلاحية تعطيل الدراسة لمديري المدارس في حال كانت الظروف المناخية غير آمنة على الطلبة. في سبيل حرصها على سلامة الجميع من طلبة وكادر تعليمي وإداري.