نشكركم على متابعتكم خبر رأس الخيمة.. فريق الطوارئ والأزمات المحلي يرفع درجة الجاهزية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 25 يناير 2023 04:00 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

حذر فريق إدارة الطوارئ والأزمات المحلي في إمارة رأس الخيمة، مرتادي البحر والطرقات والوديان. من حالة عدم الاستقرار التي تسود الإمارة خلال هذه الفترة بشكل خاص، بناء على تقرير المركز الوطني للأرصاد في الدولة.

وأشار اللواء “علي عبد الله بن علوان النعيمي”، قائد عام شرطة رأس الخيمة رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات المحلي. إلى إخطار جميع الجهات المعنية والفريق المحلي بالنزول إلى الميدان لتقديم كل التسهيلات المطلوبة لمرتادي الطرق والمناطق القريبة من الوديان.

وأكد أن “الطقس سيشهد حالة عدم استقرار وستتزايد كميات السحب يتخللها بعض السحب الركامية الرعدية. ويصاحبها سقوط أمطار مختلفة، الشدة مما سيؤدي إلى جريان الأودية، والرياح ستكون قوية والبحر سيكون شديد الاضطراب”.

وحذر أفراد المجتمع من ارتياد البحر خلال هذا الوقت حفاظاً على أرواحهم وسلامتهم، كما حذر مرتادي الطرق بتوخي الحيطة والحذر على الطرقات. والتنبيه من الانزلاقات التي تحدث للمركبات خلال سقوط الأمطار، وعدم ارتياد الأماكن الوعرة والتي تشهد جريان الأودية، وذلك حفاظاً على سلامتهم العامة.

وناشد جميع السائقين باتباع النصائح والإرشادات التي تطلقها جميع الجهات في الدولة كي تكون طرقنا آمنة. مشيراً إلى أن الحوادث المرورية التي تقع في الأجواء الماطرة تكون خطيرة جدا نتيجة لتدني مستوى الرؤية لدى السائقين.

ونبه السائقين، وفق “وام”، إلى التأكد من حالات الطقس من خلال وسائل الإعلام المختلفة لتفادي الحوادث المرورية الخطير.

وشدد على عدم التهاون أو الاستهتار الصادر من فئة معينة بمجازفتهم بمركباتهم في أماكن تقاطع الأودية التي تكون شديدة القوة. مما يؤدي إلى انجراف المركبة ووقوع الوفيات والإصابات البليغة الناتجة عن هطول الأمطار الغزيرة.

وأكد أن على أفراد الجمهور عدم التردد في التواصل مع غرفة العمليات عبر الأرقام 999 أو 901. داعياً أفراد المجتمع لعدم تداول الإشاعات مهما كان شكلها واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.