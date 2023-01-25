نشكركم على متابعتكم خبر حبس صاحب شركة خاصة احتال مالياً على 296 متدرباً في “نافس” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 25 يناير 2023 12:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

أثبتت تحقيقات النيابة العامة الاتحادية في الدولة حصول صاحب ومدير شركة خاصة، بطرق احتيالية، على مبالغ مالية من متدربين مواطنين بالشركة ضمن برنامج “نافس”.

وأمرت النيابة العامة بحبس صاحب الشركة الخاصة، التي تضم موظفين اثنين، حيث أجرى تسجيل شركته ضمن برنامج نافس عبر منصتها الرقمية، لتدريب مواطنين على أعمال التجارة الإلكترونية والوساطة التجارية.

وأوضحت النيابة أن صاحب الشركة سجل 296 متدرباً من الجنسين، واشترط عليهم سداد مبالغ مالية يودعها كل منهم في حساب الشركة مدعياً أنها ضمن مبادرة للتبرع للأعمال الخيرية.

كما وهددهم بأنه في حال عدم دفعهم لتلك المبالغ، سيقوم بتقييم تدريبهم بدرجة رسوب، كما تبين أنه لا يقدم لهم تدريباً مباشراً ذا قيمة علمية أو عملية، مما يعد احتيالاً لسلب أموالهم بغير وجه حق، وبالمخالفة لأحكام برنامج نافس.