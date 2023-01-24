نشكركم على متابعتكم خبر وزارة الداخلية تعلن جاهزيتها لمواجهة الحالة الجوية المتوقعة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 24 يناير 2023 04:58 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أعلنت وزارة الداخلية، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وكافة الشركاء. جاهزيتها لمواجهة أية حالة طارئة قد تنشأ جراء الحالة الجوية السائدة وتقلباتها.

وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر، إن “الفرق المعنية ستواصل جهودها في نشر التعليمات والإرشادات التوضيحية. للتعامل الصحيح مع هذه الأجواء، مع إرسال التحذيرات الجوية في المناطق المتأثرة في حينها”.

وجددت الوزارة التأكيد على ضرورة الالتزام بالاشتراطات والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية، لتعزيز حماية المجتمع ووقايته.

كما حذرت من تداول الأخبار المضللة والإشاعات والرجوع إلى المصادر الرسمية لمعرفة التحديثات الخاصة بالحالة الجوية. وتعليمات السلامة والوقاية والحماية من كافة المخاطر.