نشكركم على متابعتكم خبر شرطة أبوظبي تدعو الجمهور لاتباع 4 تدابير للوقاية من الاختناق عند التدفئة بالحطب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 24 يناير 2023 04:58 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أكدت شرطة أبوظبي ضرورة الالتزام بأربعة تدابير لتجنب حوادث الاختناق والحرائق، عند استخدام التدفئة بالحطب والفحم داخل المنزل والغرف.

وأشارت شرطة أبوظبي إلى ضرورة إشعال النار خارج الغرف، أو توفير شفاطات لصعود الدخان إلى أعلى.

كما شددت على أهمية توفير التهوية المناسبة داخل المنزل، وعدم النوم بجانب المدفأة، وعدم تركها مشتعلة عند الانتهاء منها.