نشكركم على متابعتكم خبر الشارقة: وفاة شاب آسيوي غرقاً وإنقاذ زوجته على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 24 يناير 2023 03:56 مساءً - متابعة – لجين اسماعيل :

عثرت فرق الإنقاذ في إمارة الشارقة، أمس الأحد، على جثة شاب من الجنسية الآسيوية، تعرض للغرق، وتمكنت من إنقاذ زوجته.

كان ورد بلاغاً إلى فرق الإنقاذ ودوريات الشرطة، من شخص عربي الجنسية. يفيد بوجود حالة غرق لسيدة وزوجها من الجنسية الآسيوية في بحر الممزز.

وتمكنت الفرق من إسعاف الزوجة والتأكد من سلامتها، فيما تم انتشال الزوج الغريق من ‏مياه البحر.

وأجريت له الإسعافات الأولية، إلا ‏أنه فارق الحياة، وتبين أنه لاقى حتفه أثناء محاولته إنقاذ زوجته من الغرق.

وتحقق القيادة العامة لشرطة الشارقة في ملابسات وفاة الشاب صاحب الـ24 عاماً. داعية الجمهور بالابتعاد عن ممارسة رياضة السباحة في أوقات التقلبات الجوية والتقيد بالتوجيهات الصادرة بهذا الخصوص من الجهات المختصة في الدولة حفاظاً على السلامة العامة، والالتزام بكافة الضوابط والإجراءات الوقائية وممارسة السباحة في المناطق المخصصة، والابتعاد عن مناطق التيارات البحرية التي تنتشر عليها اللوحات الإرشادية، وتجنب الأوقات المحظورة. مثل فترة الليل واتباع تعليمات المفتشين والمنقذين.