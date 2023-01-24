نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس وزراء نيوزيلندا الجديد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 24 يناير 2023 03:56 مساءً - متابعة – لجين اسماعيل :

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” برقية تهنئة إلى كريس هيبكنز، بمناسبة انتخابه رئيساً للوزراء في نيوزيلندا.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” برقية تهنئة مماثلة إلى كريس هيبكنز بهذه المناسبة.