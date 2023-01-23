نشكركم على متابعتكم خبر مواطن إماراتي يتزوج في عمر الـ91 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 23 يناير 2023 05:57 مساءً - متابعة – نغم حسن

أقبل مواطن إماراتي يبلغ من العمر 91 عاماً على الزواج من امرأة غير إماراتية تبلغ من العمر 43 عاماً.

وبحسب “البيان”، أظهرت الإحصائيات الصادرة عن المحاكم الاتحادية في إمارات عجمان والشارقة وأم القيوين والفجيرة إقبال 13 رجلاً على الزواج في سن راوحت بين 70 و79 عاماً، منهم 10 إماراتيين، تزوجوا غير إماراتيات.

كما وسجلت محكمة عجمان عقد زواج بين زوجين غير إماراتيين، عمر الزوج 81 عاماً، وزوجته 51 عاماً.

وبلغ عدد عقود الزواج التي راوحت فيها أعمار الأزواج بين 60 و69 عاماً، 45 عقداً، منهم 29 إماراتياً و16 مقيماً في الدولة، أعمار زوجاتهم بين 24 و68 عاماً.

وتشير إحصاءات نظام الزواج الإلكتروني منذ عام 2016 وحتى عام 2022 إلى أن عدد الأزواج الذين أقبلوا على الزواج في سن تخطى 80 عاماً على مدار 7 سنوات بلغ 22، والسن التي سجلتها محكمة عجمان الشرعية للزواج في سن 91 عاماً خلال عام 2022 هو الأعلى.