نشكركم على متابعتكم خبر حكومة رأس الخيمة الأولى عالمياً في الحصول على شهادات الآيزو 50001 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 23 يناير 2023 03:57 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أصبحت حكومة رأس الخيمة الأولى عالمياً في الحصول على اعتماد المعيار الدولي “آيزو 50001″ لأنظمة إدارة الطاقة لجميع دوائرها. بعد حصول 19 جهة حكومية في رأس الخيمة على الاعتماد.

وتم إعلان هذه الإنجاز خلال القمة العالمية لطاقة المستقبل 2023، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، وفق”وام”.

وأجرت حكومة رأس الخيمة تحديثاً شاملاً للمباني الحكومية بين عامي 2018 و2022، من خلال عقود أداء الطاقة.

وتبنت رأس الخيمة نهجاً مستداماً يتمحور حول تحسين عمليات إدارة الطاقة، بهدف الحفاظ على الوفورات، وتحسين الاستهلاك على المدى الطويل.