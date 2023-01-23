شرطة أبوظبي تشدد على ضرورة الالتزام بالقيادة الآمنة أثناء هطول الأمطار

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 23 يناير 2023 10:58 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

شددت شرطة أبوظبي على ضرورة التزام السائقين بالقيادة الآمنة على الطرق الداخلية والخارجية أثناء هطول الأمطار. والتقلبات الجوية المتوقعة خلال الأيام القادمة.

كما طالب بعدم الاقتراب من أماكن جريان الأودية وتجمعات المياه، وحثت مستخدمي الطرق على متابعة حالة الطقس قبل التحرك بالمركبة. وخفض السرعات على الطرق وترك مسافة أمان كافية بين المركبات.

وأكدت شرطة أبوظبي على خطورة قيام السائق بالتصوير أو الانشغال بغير الطريق. مشددة على ضرورة التقيد بالسرعة المحددة والموضحة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية بالطرق.

وأهابت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي بملاك المركبات الثقيلة والشاحنات والحافلات وأصحاب الشركات ومسؤولي التوزيع. تنبيه السائقين وتوعيتهم بالالتزام بالقيادة الآمنة أثناء هطول الأمطار الغزيرة. والتوقف في أقرب مخرج وتعزيز الإجراءات الوقائية لتجنب وقوع الحوادث.