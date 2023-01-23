نشكركم على متابعتكم خبر المركزي يكشف حجم تمويلات البنوك الوطنية للتجارة والصناعة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 23 يناير 2023 10:58 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

كشفت إحصاءات مصرف الإمارات المركزي، ارتفاع حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة. بنحو 38.1 مليار درهم خلال العشرة أشهر الأولى من العام الماضي 2022.

ووصل الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي التجارة والصناعة، إلى 721.7 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي. مقابل نحو 683.6 مليار درهم في ديسمبر 2021، بزيادة بنسبة 5.6%.

كما زاد الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي التجارة والصناعة على أساس سنوي بنسبة 5.54%. مقابل نحو 683.8 مليار درهم في أكتوبر 2021، بينما ارتفع على أساس شهري بنسبة 0.12% مقابل 720.8 مليار درهم في سبتمبر 2022.

ويعادل حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة89.7% من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للقطاعين. والبالغ 804.6 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي، فيما بلغت حصة البنوك الأجنبية نحو 10.3% بما قيمته 82.9 مليار درهم.

وأشارت إحصاءات المصرف المركزي، إلى أن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك في إمارة دبي لقطاعي التجارة والصناعة. وصل إلى نحو 355.2 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي، فيما بلغ نحو350.4 مليار درهم للبنوك في إمارة أبوظبي، و99 مليار درهم للبنوك في الإمارات الأخرى.

واستحوذت البنوك التقليدية على نحو 665.8 مليار درهم أو ما يعادل 82.7% من التمويلات الائتمانية الممنوحة لقطاعي التجارة والصناعة في نهاية أكتوبر الماضي. فيما وصلت حصة البنوك الإسلامية لنحو 138.8 مليار درهم بما يوازي 17.3%.