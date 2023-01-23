نشكركم على متابعتكم خبر “طيران الإمارات” تضيف رحلتين جديدتين إلى أستراليا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 23 يناير 2023 10:58 صباحاً - متابعة – نغم حسن

عززت “طيران الإمارات” خدماتها إلى كل من مدينتي سيدني وملبورن، وذلك في خطوة للعودة إلى قدرتها الاستيعابية في أستراليا.

كما وقامت باستئناف خدمة كرايستشيرش عبر سيدني، ما يوفر مساراً جديداً للأستراليين إلى نيوزيلندا جنوباً عبر بحر تسمانيا.

وبحسب “وام”، اعتباراً من 27 مارس المقبل، ستزيد خدمة ملبورن من رحلتين إلى ثلاث رحلات يومية من مركز طيران الإمارات في دبي عبر سنغافورة، بالإضافة إلى ثالث خدمة مباشرة إلى سيدني اعتباراً من 1 مايو (أيار).

وتعمل جميع الرحلات الجديدة بطائرات البوينج 777-300ER بتقسيم الدرجات الثلاث: الأولى والأعمال والدرجة السياحية.