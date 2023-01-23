نشكركم على متابعتكم خبر تأثر البلاد بمنخفض جوي وفرصة لهطول أمطار على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 23 يناير 2023 10:58 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

تتأثر الإمارات بمرور امتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي، مع امتداد منخفض جوي علوي من الشمال يصاحبه تيار هوائي من الغرب وكتلة هوائية باردة ورطبة في طبقات الجو العليا.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً وغائماً أحياناً على بعض المناطق الشرقية والبحر، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ومن المتوقع أن يتعمق المنخفض غداً في طبقات الجو العليا تدريجياً.