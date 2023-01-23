نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً الاثنين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 23 يناير 2023 08:52 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام غائماً أحياناً على مناطق متفرقة مع فرصة سقوط أمطار خاصة على بعض المناطق الشرقية والساحلية والغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

والرياح: جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والخليج العربي: متوسط الموج يضطرب أحياناً خاصة مع السحب، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 13:36 والمد الثاني عند الساعة 03:52 والجزر الأول عند الساعة 20:59 والجزر الثاني عند الساعة **:**.

وبحر عمان يكون متوسط الموج يضطرب أحياناً نهاراً، ويحدث المد الأول عند الساعة 10:14 والمد الثاني عند الساعة 23:35 و الجزر الأول عند الساعة 16:50 والجزر الثاني عند الساعة 05:40.