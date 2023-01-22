نشكركم على متابعتكم خبر الهيئة الاتحادية للضرائب تعلن بدء التسجيل المبكر لضريبة الشركات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 22 يناير 2023 08:52 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب بدء مرحلة التسجيل المبكر لضريبة الشركات والأعمال، عبر منصة “إمارات تاكس” للخدمات الضريبية الرقمية.

ويأتي ذلك تنفيذاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال. والذي يوجب ضريبة الشركات والأعمال على الأشخاص الخاضعين لها اعتباراً من سنتها المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد 1 يونيو 2023.

وأوضحت الهيئة أن “مرحلة التسجيل المبكر لضريبة الشركات والأعمال متاحة من شهر يناير الجاري ولغاية مايو 2023 لبعض الفئات من الشركات والأعمال في الدولة. وسيتم توجيه دعوات إليها من الهيئة الاتحادية للضرائب برسائل عبر البريد الإلكتروني ورسائل نصية عبر الهواتف المحمولة، لتقوم كل منها بالتسجيل لضريبة الشركات والأعمال من خلال منصة إمارات تاكس”.

وستعلن الهيئة الاتحادية للضرائب في وقت لاحق عن موعد فتح التسجيل للشركات والأعمال الأخرى، وفق “الخليج”. وستحرص الهيئة على منحهم متسعاً من الوقت للتسجيل والوفاء بالتزاماتهم القانونية.

وستعطى الأولوية للشركات والأعمال التي تبدأ سنتها المالية في 1 يونيو 2023، وترحب الهيئة بأي ملاحظات واقتراحات خلال هذه المرحلة. لضمان التحسين المستمر لإجراءات وعمليات التسجيل.