نشكركم على متابعتكم خبر افتتاح مشروع تطوير شارع الشيخ زايد بن حمدان وجسرين بسعة كبيرة في دبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 22 يناير 2023 06:56 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

افتتحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، اليوم الأحد، مشروع تطوير شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان. في الجزء الممتد من تقاطعه مع شارع دبي ـ العين، حتى دوار المدينة الأكاديمية بطول قرابة ثلاثة كيلومترات.

كما أعلنت الهيئة عن افتتاح جسرين عند تقاطع واحة دبي للسيلكون، بطول 120 متراً، بسعة أربعة مسارات في كل اتجاه. وبطاقة استيعابية قدرها 14400 مركبة في الساعة في الاتجاهين، لضمان انسيابية الحركة المرورية على شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، في الاتجاهين.

ويخدم المشروع واحة دبي للسيليكون، وأكثر من 25 جامعة وكلية و27500 طالب وطالبة، إلى جانب المشاريع التطويرية في المنطقة، وفق صحيفة “البيان”.

وتعتزم الهيئة مستقبلاً تطوير شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، في الجزء الممتد من المدينة الأكاديمية، حتى تقاطعه مع شارع العوير.