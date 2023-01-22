نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائبه يُعزيان رئيس الغابون بوفاة وزير الخارجية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 22 يناير 2023 03:56 مساءً - متابعة – نغم حسن بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” برقية تعزية إلى فخامة علي بونغو أونديمبا رئيس جمهورية الغابون بوفاة مايكل موسى أذامو وزير الخارجية الغابوني. كما وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” برقية تعزية مماثلة إلى فخامة علي بونغو رئيس جمهورية الغابون.





