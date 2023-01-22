نشكركم على متابعتكم خبر انضمام عدد كبير من موظفات MBC إلى مجلس سيدات أعمال دبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 22 يناير 2023 03:56 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

انضمت 137 موظفة من مجموعة “MBC” الإعلامية إلى عضوية مجلس سيدات أعمال دبي. كإحدى نتائج تنسيق الجهود المشتركة والترويج لخدمات ومبادرات وفعاليات الجانبين. بموجب مذكرة تفاهم جمعتهما خلال “منتدى المرأة في الإعلام” الذي انعقد في سبتمبر الماضي.

ويمنح مجلس سيدات أعمال دبي أعضاءه بمن فيهم المنتسبين الجدد من مجموعة “MBC” عدداً من المزايا التي يمكن الاستفادة منها في تعزيز تنافسيتهن في سوق العمل. وتسهل عليهن ممارسة الأعمال في الإمارة.

كما ينظم المجلس سنوياً أكثر من 65 فعالية تتنوع بين الفعاليات التدريبية والتوجيهية حول مواضيع مواكبة لأبرز مستجدات بيئة الأعمال. وغيرها من المحاور التي تقدم قيمة مضافة من المعلومات والخبرات للأعضاء.