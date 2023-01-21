نشكركم على متابعتكم خبر طقس الغد.. صحو إلى غائم جزئياً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 21 يناير 2023 08:52 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً وغائماً أحياناً على بعض المناطق الشرقية والبحر، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وأوضح لمركز – في بيانه اليومي – أن حركة الرياح شمالية غربية – شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 12:44 والمد الثاني عند الساعة 03:16 والجزر الأول عند الساعة 20:21 والجزر الثاني عند الساعة 07:27.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط قد يضطرب أحياناً نهاراً، ويحدث المد الأول عند الساعة 09:17 والمد الثاني عند الساعة 22:57 والجزر الأول عند الساعة 16:03 والجزر الثاني عند الساعة 04:54.