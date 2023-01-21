نشكركم على متابعتكم خبر بمناسبة رأس السنة القمرية.. رئيس الدولة ونائبه يهنئان الرئيس الصيني على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 21 يناير 2023 06:56 مساءً - متابعة _ لمى نصر: بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية بمناسبة رأس السنة القمرية. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس شي جين بينغ.





