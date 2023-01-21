نشكركم على متابعتكم خبر “جمارك دبي” تُطلق دورة العام 2023 لجائزة الملكية الفكرية في المدارس والجامعات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 21 يناير 2023 05:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

أطلقت جمارك دبي جائزة الملكية الفكرية للمدارس والجامعات 2023، حيث خصصت إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية جائزة هذا العام للمشاريع التي يعدها طلبة المدارس والجامعات لتصميم تطبيق ذكي أو ابتكار يعمل كمنصة تدريبية وأداة اتصال مع المجتمع وذلك للتوعية والتثقيف في مجال الملكية الفكرية، بالإضافة إلى تحديد محتوى التطبيق الذكي والمعايير والاساسيات التي يتضمنها.

وبحسب “وام”، بينت الدائرة، شروط المشاركة بالجائزة وهي انجاز مشروع من فريق عمل من طلبة المدارس والجامعات ومشرف يتولى قيادة الفريق، وتكون الفكرة المقدمة جديدة لم يتم عرضها سابقاً من قبل أي جهة أخرى.

وينتهي موعد تقديم طلبات المشاركة بالجائزة في 30 يناير الحالي، كما ينتهي تسليم المشاريع المشاركة في 10 ابريل المقبل ليعلن عن الفائزين في 26 إبريل الذي يُصادف اليوم العالمي للملكية الفكرية.

وتنفذ جمارك دبي هذه الجائزة على مستوى جميع مدارس وجامعات الدولة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسة الامارات للتعليم المدرسي، وقد بلغ عدد الطلبة المشاركين في الجائزة منذ اطلاقها في العام 2007 نحو 31000 طالب وطالبة توزعوا على 188 مدرسة و13 جامعة مشاركة.

وقال يوسف عزير مبارك مدير إدارة حماية الملكية الفكرية، أن الجائزة تهدف الى تعزيز التوعية والتثقيف بأهمية حماية الملكية الفكرية، وتشجيع الطلبة على الابداع والتطوير والبحث والابتكار. وذلك للارتقاء بالمرتبة التي تحتلها دولة الامارات على الصعيد العالمي في مجال حماية الملكية الفكرية والابتكار والريادة في العمل الجمركي، دعماً لجهود تنمية الاقتصاد الوطني ومواكبة خطة D33 والتي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد القادم لتكون ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم.

وأضاف، أنه تم إطلاق جائزة جمارك دبي للملكية الفكرية منذ عام 2007 ضمن خطة إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بجمارك دبي الساعية إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من المساهمات المجتمعية، وتشجيع شريحة الطلبة لمعرفة حقوقهم الفكرية وكيفية المحافظة على هذه الحقوق وحمايتها.

وأكد أن المشاريع المقدمة للجائزة يتم تقييمها من لجنة تحكيم متخصصة تقوم بتطبيق عدة معايير للتقييم بما يتوافق مع أحدث التقنيات والأدوات في مجال التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات، علماً بأن الفئات التي تتوجه إليها الجائزة هي طلبة المدارس والجامعات الحكومية والخاصة المقيمين في دولة الإمارات، والطلبة من أصحاب الهمم، وتتيح المشاركة لأجيال مختلفة من الطلبة في كافة المراحل الدراسية وصولاً الى الطلبة الجامعيين.

وأضاف مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بجمارك دبي أن الإدارة تواكب إطلاق الجائزة بتنظيم فعاليات في الجامعات والمدارس باستمرار للتوعية بحقوق الملكية الفكرية وبمخاطر واضرار البضائع المقلدة، كما يتم تعريف الطلبة بالجائزة ومتطلبات المشاركة بها لتكون المشاريع المقدمة مؤهلة للمنافسة على الفوز بالجائزة.