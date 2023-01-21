نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد: “أتلانتس ذا رويال” تحفة معمارية جديدة نضيفها لقطاعنا السياحي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 21 يناير 2023 03:00 مساءً - متابعة – نغم حسن

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، منتجع “أتلانتس ذا رويال” في جزيرة النخلة بدبي.

وقال سموه في تغريدة عبر “تويتر”: “خلال زيارة (أتلانتس ذا رويال) في جزيرة النخلة.. تحفة معمارية جديدة نضيفها لقطاعنا السياحي.. 6 أبراج يربط بينها جسر مرتفع على مساحة 4 ملايين قدم مربع، بواجهات بحرية وحدائق معلقة، وارتفاع 178 متراً.. فخورون بإنجازاتنا.. مستمرون في تطوير اقتصادنا.. مرحبون بطريقة استثنائية بزوّارنا”.