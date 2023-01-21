نشكركم على متابعتكم خبر مكتوم بن محمد: جمعة الماجد هو إحدى قصص دبي الملهمة وجزء من ريادتها ونجاحها على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 21 يناير 2023 12:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

نشر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، عبر حسابه الرسمي على “تويتر” مقطع فيديو عن رجل الأعمال، جمعة الماجد.

ويعتبر الماجد أحد روّاد العمل الاقتصادي والخيري في إمارة دبي، منوهاً سموه بتجربة جمعة الماجد باعتباره تجسيداً لإحدى قصص دبي الملهمة.

وأرفق سموه مقطع الفيديو بهذه الكلمات في إشارة إلى جمعة الماجد: “هو إحدى قصص دبي الملهمة، وجزء من ريادتها ونجاحها، ونموذج لتجارها الذين ارتبطت إنجازاتهم الاقتصادية بإنجازاتهم الإنسانية في خدمة المجتمع والناس. كان مدركاً لطموح دبي ورؤية قيادتها، فسخّر حياته للبناء والإنجاز، وآمن ببركة العطاء فتضاعفت نجاحاته. بجمعة الماجد وبأمثاله نحتفي ونفخر”.