نشكركم على متابعتكم خبر فلاي دبي تدشن رحلات مباشرة إلى كرابي وباتايا في تايلاند على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 21 يناير 2023 09:54 صباحاً - متابعة – لجين اسماعيل :

دشنت فلاي دبي اليوم الجمعة رحلاتها المباشرة إلى مدينتي كرابي وباتايا في تايلاند. واللتين تعدان من الوجهات الشهيرة لقضاء العطلات لعشاق الشواطئ والمغامرات على حد سواء.

وتتميز باتايا بمنتجعاتها وفنادقها التي تطل على خليج باتايا فيما توفر كرابي الشواطئ الجميلة والمنحدرات الجيرية وغابات المنغروف الكثيفة، بينما توفر الرحلات الجديدة الى هاتين الوجهتين للمسافرين المزيد من الخيارات للسفرالى تايلند التي تعد خيارًا مفضلا للمسافرين من الامارات ودول مجلس التعاون ورابطة الدول المستقلة وأوروبا.