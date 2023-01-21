نشكركم على متابعتكم خبر قرقاش: وقوف الإمارات مع مصر الشقيقة موقف مبدئي راسخ على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 21 يناير 2023 08:52 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن وقوف الإمارات مع مصر الشقيقة موقف مبدئي راسخ وهذا هو نهج قيادة الإمارات وشعبها.

وقال معاليه عبر حسابه الرسمي على تويتر: «الشفافية التي تناول بها الرئيس عبدالفتاح السيسي الأوضاع الاقتصادية لبلاده مع مواطنيه بسبب الظروف الدولية نهج فعاّل وحيوي. وقوف الإمارات مع مصر الشقيقة موقف مبدئي راسخ، فالمواقف المخلصة والصلبة أحوج ما تكون في أوقات الشدة، وهذا هو نهج قيادة الإمارات وشعبها».