نشكركم على متابعتكم خبر توقعات الأرصاد لطقس الإمارات غداً السبت على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 21 يناير 2023 07:54 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

كشف المركز الوطني للأرصاد، توقعاته بأن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام وغائماً أحياناً على البحر والجزر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، ورطباً ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وقال المركز ــ في بيانه اليومي ــ إن الرياح ستكون شمالية غربية الى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً الى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة **:** والمد الثاني عند الساعة 01:53 والجزر الأول عند الساعة 18:58 والجزر الثاني عند الساعة 05:34.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً الى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 21:34 والمد الثاني عند الساعة 08:18 والجزر الأول عند الساعة 14:21 والجزر الثاني عند الساعة 03:14.