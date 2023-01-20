نشكركم على متابعتكم خبر النيابة العامة تكشف عقوبة التسول الإلكتروني على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 20 يناير 2023 08:56 مساءً - متابعة- بتول ضوا

ألقت شرطة أبوظبي القبض على متسولة تقود سيارة فارهة. في عدد من القضايا التي ضبطت العام الماضي. فيما حذرت النيابة العامة في الدولة من جريمة التسول الإلكتروني ، قائلة إنها يمكن أن تعاقب بغرامة لا تزيد عن ثلاثة أشهر و غرامة لا تقل عن 10000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. تسري هاتان العقوبتان كل من يرتكب جريمة التسول من خلال استخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات بأي شكل أو وسيلة أخرى.

وحثت شرطة أبوظبي الجمهور على الإبلاغ عن حالات التسول من خلال مركز القيادة والسيطرة (999)، مؤكدة خطورة جريمة التسول وأثرها على نهب المساعدات من المحتاجين.

ودعت إلى تقديم المساعدة لمن يستحقها من خلال الجمعيات الخيرية الرسمية المعتمدة من الدولة، بما يعزز جهود الوقاية، ويبني السلامة والاستقرار، ويجسد الشراكات المجتمعية.