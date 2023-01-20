نشكركم على متابعتكم خبر هيئة البيئة في أبوظبي تُعلن انتهاء موسم الصيد بالصقور على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 20 يناير 2023 03:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

انتهت، اليوم الجمعة، رخص الصيد التقليدي “الصيد بالصقور” للصقارة.

وبحسب “صحيفة الخليج”، أوضحت هيئة البيئة – أبوظبي أن الصيد التقليدي اقتصر خلال الثلاثة أشهر الماضية على المناطق المفتوحة مع ضرورة الابتعاد عن الطرق الرئيسية والفرعية والمحظورة.

وتمنح هذه الرخص للصقارة ليتمكنوا من الصيد في موسم الصيد الذي بدأ في 20 أكتوبر الماضي على أن ينتهي اليوم الجمعة.

وأشارت الهيئة إلى أنه وفقاً للقانون رقم (22) لسنة 2005 بشأن تنظيم الصيد البري في إمارة أبوظبي ولائحته التنفيذية فإنه للحصول على ترخيص للصيد بالصقور يشترط أن يكون المتقدم بالطلب من مواطني دولة الإمارات، وألا يقل عمر المتقدم بطلب الترخيص عن 18 عاماً وأن يكون الصقر مسجلاً في النظام الخاص بتسجيل الصقور التابع لوزارة التغير المناخي والبيئة.