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نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن زايد: 2023 عام الاستدامة في دولة الإمارات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 20 يناير 2023 03:56 مساءً - متابعة – نغم حسن
أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” .. 2023 “عام الاستدامة ” في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال سموه عبر تويتر: “بإذن الله سيكون 2023 “عاما للاستدامة” في دولة الإمارات يواكب استضافتنا لــ “كوب28″ .. تاريخنا ومنهجنا في الحفاظ على البيئة واستدامة مواردها ثابت.. وأدعو مجتمعنا إلى تبني أفكار جديدة ومبادرات نوعية تجسد الوجه الحضاري لبلادنا”.