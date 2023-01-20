نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن زايد: 2023 عام الاستدامة في دولة ‎الإمارات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 20 يناير 2023 03:56 مساءً - متابعة – نغم حسن أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” .. 2023 “عام الاستدامة ” في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقال سموه عبر تويتر: “‏‎بإذن الله سيكون 2023 “عاما للاستدامة” في دولة ‎الإمارات يواكب استضافتنا لــ “‎كوب28″ .. تاريخنا ومنهجنا في الحفاظ على البيئة واستدامة مواردها ثابت.. وأدعو مجتمعنا إلى تبني أفكار جديدة ومبادرات نوعية تجسد الوجه الحضاري لبلادنا”.





