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نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد: كلنا اليوم عراقيين في الفرحة.. كلنا اليوم عراقيين في الانتصار على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 20 يناير 2023 09:56 صباحاً - متابعة – نغم حسن
أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة حاكم دبي “حفظه الله”، عن سعادته بفوز المنتخب العراقي بنهائي كأس الخليج العربي.
وقال سموه: “فرح العراق اليوم بعد طول صبر وانتظار وفرحت معه الشعوب والقلوب ..كلنا اليوم عراقيين في الفرحة.. كلنا اليوم عراقيين في الانتصار ..مبروك كأس الخليج العربي يا أهلنا وأحبابنا .. وشكراً أهل البصرة وأهل العراق على حسن التنظيم والاستضافة”.