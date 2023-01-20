نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد: كلنا اليوم عراقيين في الفرحة.. كلنا اليوم عراقيين في الانتصار على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 20 يناير 2023 09:56 صباحاً - متابعة – نغم حسن أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة حاكم دبي “حفظه الله”، عن سعادته بفوز المنتخب العراقي بنهائي كأس الخليج العربي. وقال سموه: “فرح العراق اليوم بعد طول صبر وانتظار وفرحت معه الشعوب والقلوب ..كلنا اليوم عراقيين في الفرحة.. كلنا اليوم عراقيين في الانتصار ..مبروك ‎كأس الخليج العربي يا أهلنا وأحبابنا .. وشكراً أهل البصرة وأهل العراق على حسن التنظيم والاستضافة”.





