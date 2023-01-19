نشكركم على متابعتكم خبر اعتباراً من الأحد المقبل.. «استراحة السحب» جاهزة لاستقبال زوارها على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 19 يناير 2023 06:56 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

أعلنت “طرق الشارقة” عبر حسابها الرسمي على منصة تويتر، عن جاهزية استراحة السحب لاستقبال زوارها الكرام.

وأكدت هيئة الطرق أن موقع الاستراحة سيكون مفتوحاً على مدار الساعة اعتباراً من الأحد المقبل 22 يناير 2023.

ويأتي استئناف العمل هذا بعدما أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة، الأحد الماضي، عن إغلاق الطريق المؤدي إلى استراحة السحب مؤقتاً نتيجة تساقط الصخور، وانغلاق مسار الشارع.