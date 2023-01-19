نشكركم على متابعتكم خبر الخارجية والتعاون الدولي: اعتباراً من 1 فبراير.. إجراءات جديدة لتصديق الفواتير التجارية إلكترونياً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 19 يناير 2023 03:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أنها ستحقق نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية اعتبارًا من 1 فبراير 2023.

وبحسب “البيان”، أطلقت الوزارة خدمة التصديق من خلال تطبيقها الذكي ، والذي يتيح للعملاء الموافقة بسهولة على أنواع مختلفة من الوثائق الرسمية والشهادات والفواتير.

وأشارت الوزارة إلى أنه اعتبارًا من الأول من الشهر المقبل ، سيتم فرض رسم قدره 150 درهمًا للمصادقة الإلكترونية للفواتير التجارية بقيمة 10 آلاف درهم أو أكثر ، وسيتم فرض غرامة قدرها 500 درهم إذا لم يتم اعتماد فاتورة الاستيراد في غضون 14 يومًا. .

وحثت وزارة الخارجية والتعاون الدولي المستوردين ووكلاء الشحن ووكلاء التخليص الجمركي والمخلصين الجمركيين على التدريب على النظام الجديد. لاحظ أن تدريب النظام مجاني ، ويمكن لجميع التجار إجراء التدريب عبر الإنترنت.

وأطلقت وزارة الخارجية والتعاون الدولي آلية لإتمام المعاملات عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي من خلال التعاون مع (بريد الإمارات) لإتمام عملية المصادقة من خلال استلام وتسليم المعاملة من موقع العميل دون زيارة مركز الخدمة.