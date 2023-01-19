نشكركم على متابعتكم خبر انطلاق مهمة سلطان النيادي للمحطة الدولية ليس قبل 26 فبراير المقبل على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 19 يناير 2023 03:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

أكد مركز محمد بن راشد للفضاء أن مهمة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي ستنطلق في موعد ليش قبل 26 فبراير، وهي أول مهمة طويلة الأمد يقوم بها رائد فضاء عربي والأولى في برنامج الإمارات لرواد الفضاء.

وبحسب “البيان”، قال المركز إن الرحلة ستتم من مركبة إطلاق SpaceX Dragon في مجمع 39A في محطة كيب كانافيرال الفضائية في فلوريدا ، الولايات المتحدة ، وأن النيادي سيعمل كمهندس طيران إكسبيديشن 69.

وسيعقد سالم حميد المري ، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء ، مؤتمرا صحفيا في مركز جونسون للفضاء التابع لناسا في هيوستن قبل موعد الإطلاق لتسليط الضوء على تفاصيل المهمة ، في حين يمكن متابعة الحدث مباشرة من خلال المؤتمر الصحفي في الرابط التالي: https://www.nasa.gov/nasalive

و تتضمن مهمة فريق Crew-6 إجراء سلسلة من التجارب والأبحاث المتقدمة التي تهدف إلى تحقيق نتائج علمية مهمة. أطلقه مركز محمد بن راشد للفضاء ، وهو من أكثر البرامج إلهامًا لتلبية تطلعات البشرية ، مع شباب متميزين من حيث المستوى العلمي والمهارات الشخصية ، لتطوير وإعداد فريق من رواد الفضاء الإماراتيين ، وإرسالهم. في الفضاء لأداء مهمات علمية مختلفة وتمكينهم من العمل في محطة الفضاء الدولية. وهذا يعزز دور المركز في تطوير قطاع الفضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة.

الجدير بالذكر أن هذا البرنامج هو أحد المشاريع الممولة من قبل صندوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التابع لهيئة الاتصالات والحكومة الرقمية (TDRA) والذي يهدف إلى دعم البحث والتطوير في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.