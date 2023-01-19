نشكركم على متابعتكم خبر مركز محمد بن راشد للفضاء يكشف توقيت إطلاق أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 19 يناير 2023 03:56 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

كشف مركز “محمد بن راشد للفضاء”، اليوم الخميس، عن توقيت إطلاق أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب.

وأشار المركز، عبر حسابه في تويتر، إلى أن موعد إطلاق أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب، ليس قبل 26 فبراير 2023”.

وأوضح المركز، وفق صحيفة “البيان”، أن “المهمة ستستمر لمدة 6 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية، حيث ستتضمن إجراء تجارب علمية وأبحاث”.