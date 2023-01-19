نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن زايد: سعدت باستضافة إخواني قادة دول خليجية وعربية في بلدهم الثاني الإمارات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 19 يناير 2023 12:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

استضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” اليوم لقاء أخوياً تشاورياً مع إخوانه قادة الدول الشقيقة كل من .. صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان وصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر وصاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية وفخامة عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في تويتر: “سعدت اليوم باستضافة إخواني قادة دول خليجية وعربية في بلدهم الثاني الإمارات..حريصون على ترسيخ التعاون وتعميقه بين دولنا في جميع المجالات التي تخدم التنمية والازدهار والاستقرار في المنطقة عبر مزيد من العمل المشترك والتعاون والتكامل”.