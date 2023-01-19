رئيس الدولة يستقبل الرئيس المصري

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 19 يناير 2023 11:52 صباحاً - متابعة – لجين اسماعيل :

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” اليوم في مجلس قصر البحر أخاه فخامة عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة.. بحضور صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان.

وتبادل سموه مع أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي الأحاديث الأخوية الودية. التي تعبر عن خصوصية العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين ومتانتها وما تستند عليه من أسس راسخة من المحبة والأخوة.

حضر مجلس قصر البحر.. سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبو ظبي التنفيذي وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان وعدد من الشيوخ والمسؤولين والمواطنين.