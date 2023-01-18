نشكركم على متابعتكم خبر توقعات الأرصاد لطقس الإمارات غداً الخميس على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 18 يناير 2023 05:52 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشمالية والشرقية مع فرصة سقوط أمطار، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً على البحر.

وقال المركز ــ في بيانه اليومي ــ إن الرياح ستكون شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً الى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 09:48 والمد الثاني عند الساعة 01:05 والجزر الأول عند الساعة 18:10 والجزر الثاني عند الساعة 04:16.

وفي بحر عمان يكون الموج متوسطاً الى خفيف ويحدث المد الأول عند الساعة 20:50 والمد الثاني عند الساعة 07:16 والجزر الاول عند الساعة 13:30 والجزر الثاني عند الساعة 02:17.