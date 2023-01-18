نشكركم على متابعتكم خبر لتعزيز تطبيق الاقتصاد الدائري.. وزارة الصناعة تصدر قراراً لتنظيم تداول مياه الشرب المعبأة في عبوات بلاستيكية معاد تدويرها. على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 18 يناير 2023 03:56 مساءً - متابعة- بتول ضوا

على هامش مشاركة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة وضمن جهودها لتعزيز تطبيق الاقتصاد الدائري وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في الدولة أصدرت الوزارة قراراً وزارياً بشأن تنظيم تداول مياه الشرب المعبأة في عبوات بلاستيكية معاد تدويرها.

ويهدف القرار إلى تحفيز منظومة التصنيع القائمة على مواد البلاستيك المعاد تدويرها. وفق اشتراطات محددة تضمن تحقيق أعلى معايير الحفاظ على الصحة العامة وسلامة الغذاء.

ويسمح القرار باستخدام المواد البلاستيكية الخام المعاد تدويرها “rPET” والتي تنتجها منشآت إعادة التدوير لاستخدامها في تعبئة مياه الشرب وفق عدة اشتراطات. منها أن تكون حاصلة على موافقة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة طبقاً لإجراءات التسجيل. وأن تحصل على شهادة المطابقة وفقاً للنظام الإماراتي للرقابة على الأدوات الملامسة للأغذية.

كما يشترط القرار أن تقوم منشأة تصنيع المواد الخام من المواد البلاستيكية المعاد تدويرها بتوفير الوثائق التي تثبت تطبيق نظام جودة فعال وتطبيق ممارسات التصنيع الجيدة للمواد والأغراض التي من المفترض أن تتلامس مع الغذاء. وتقرير باجتياز منتج إعادة التدوير اختبارات أحد المختبرات المعتمدة في الدولة، وتقرير للفحص والاختبار لمياه الشرب المعبأة في العبوات البلاستيكية المصنعة من المواد الخام المعاد تدويرها. يؤكد مطابقتها للمتطلبات الصحية والسلامة بما فيها اختبارات الهجرة لمواد العبوة وفقاً للأنظمة واللوائح الفنية المعتمدة. بالإضافة إلى تقرير تقييم المخاطر يضمن جودة وسلامة المواد الخام المعاد تدويرها، والمراد استخدامها في تعبئة مياه الشرب.