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نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد: علاقاتنا مع كازخستان متطورة ومتسارعة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 18 يناير 2023 03:56 مساءً - متابعة – نغم حسن
التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، حاكم دبي “حفظه الله”، فخامة قاسم توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان.
وقال سموه: “أثناء لقائي اليوم مع فخامة قاسم توكاييف رئيس جمهورية كازخستان .. علاقاتنا مع كازخستان متطورة ومتسارعة وخاصة في مجالات التجارة والسياحة والاستثمار .. دول وسط آسيا تمثل كتلة اقتصادية نامية بقوة .. وحريصين على تطوير علاقات خاصة معهم”.