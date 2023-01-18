نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد: علاقاتنا مع كازخستان متطورة ومتسارعة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 18 يناير 2023 03:56 مساءً - متابعة – نغم حسن التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، حاكم دبي “حفظه الله”، فخامة قاسم توكاييف رئيس جمهورية ‎كازاخستان. وقال سموه: “أثناء لقائي اليوم مع فخامة قاسم توكاييف رئيس جمهورية ‎كازخستان .. علاقاتنا مع كازخستان متطورة ومتسارعة وخاصة في مجالات التجارة والسياحة والاستثمار .. دول وسط آسيا تمثل كتلة اقتصادية نامية بقوة .. وحريصين على تطوير علاقات خاصة معهم”.





