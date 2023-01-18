نشكركم على متابعتكم خبر شرطة الشارقة: رصد نوعين جديدين من مخدرات القنبيات التي يتم إخفاؤها في مواد التجميل على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 18 يناير 2023 03:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

رصدت فرق العمل بالمختبر الجنائي بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، نوعين جديدين من مخدرات القنبيات المصنعة الحديثة، التي تم إخفاؤها في عبوات لمواد تجميلية.

وبحسب “البيان”، جاء هذا الانجاز نتاج الجهود التي قام بها فريق العمل من التحاليل والتجارب والممارسات البحثية، باستخدام أحدث الطرق العلمية والفنية، و الاستعانة بقاعدة البيانات المحدثة لمواكبة التطور السريع فيما يحدث في عالم ‏صناعة و ترويج المواد المخدرة‏.

وفي هذا السياق، أكد العقيد مهندس عادل أحمد المازمي رئيس قسم المختبر الجنائي بالإنابة: “الجاهزية والاستعداد لدى المختبر الجنائي بالشارقة في مكافحة الجريمة ومحاربة ترويج المخدرات، والتعامل مع ‏المستجدات في مجال تنوع صناعة المخدرات والطرق المختلفة لنشرها بين شباب المجتمع.