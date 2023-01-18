نشكركم على متابعتكم خبر دبي.. أفضل وجهة في العالم بحسب قائمة “تريب أدفايزر” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 18 يناير 2023 02:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

حصدت إمارة “دبي” لقب أفضل وجهة في العالم بحسب قائمة “تريب أدفايزر”.

وفي هذا السياق، قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، عبر “تويتر”: “بعد أيام من إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أجندة دبي الاقتصادية D33 ومن أهدافها جعل دبي من أهم 3 وجهات سياحية للزائرين من حول العالم، جاءت دبي في المرتبة الأولى كأفضل وجهة في العالم في قائمة (تريب أدفايزر)”.