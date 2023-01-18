نشكركم على متابعتكم خبر وصول عدد من القادة إلى أبوظبي لحضور لقاء أخوي تشاوري دعا إليه رئيس الدولة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 18 يناير 2023 12:56 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

وصل إلى أبوظبي، اليوم الأربعاء، صاحب الجلالة السلطان “هيثم بن طارق” سلطان عمان الشقيقة. وصاحب السمو الشيخ “تميم بن حمد آل ثاني” أمير دولة قطر الشقيقة، وفخامة “عبدالفتاح السيسي” رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة.

وكان صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” رئيس الدولة “حفظه الله”، في مقدمة مستقبلي القادة، لدى وصولهم مطار الرئاسة في العاصمة أبوظبي.

وووصل الدولة في وقت سابق، صاحب الجلالة الملك “حمد بن عيسى آل خليفة” عاهل مملكة البحرين. وصاحب الجلالة الملك “عبد الله الثاني بن الحسين” عاهل المملكة الأردنية الهاشمية.

ويحضر قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن اللقاء الأخوي التشاوري الذي دعا إليه صاحب السمو رئيس الدولة.

ويبحث صاحب السمو مع إخوانه العلاقات الأخوية الراسخة ومختلف جوانب التعاون والتنسيق المشترك التي تخدم الاستقرار والازدهار في المنطقة.