نشكركم على متابعتكم خبر ارتفاع مؤشر سوق أبوظبي وتراجع دبي في تداولات الصباح على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 18 يناير 2023 11:51 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

ارتفع مؤشر سوق أبوظبي هامشياً بنسبة 0.02% إلى مستوى 10205.92 نقطة في تداولات الصباح. بينما تراجع مؤشر سوق دبي0.03% إلى مستوى 3356.3 نقطة.

وصعد في سوق أبوظبي سهم “موانئ أبوظبي” بنسبة 0.32%، بعد توقيع المجموعة اتفاقية شراكة استراتيجية مع الشركة الكازاخستانية الوطنية للنفط “كاز موناي غاز”.

وفي سوق دبي، واصل سهم “إمباور” صعوده، وقفز بنسبة بلغت 2.7%، وارتفع سهم “ديوا” 0.41%، بحسب صحيفة “الخليج”.

وفي جلسة الثلاثاء، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي 0.7% إلى مستوى3357.53 نقطة. فيما صعد مؤشر سوق أبوظبي 0.04% إلى مستوى 10218 نقطة، وسط سيولة بلغت 1.8 مليار درهم.