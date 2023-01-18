نشكركم على متابعتكم خبر مجموعة&e العلامة التجارية الأعلى قيمةً في قطاع الاتصالات في الشرق الأوسط وأفريقيا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 18 يناير 2023 11:51 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

حصلت مجموعة “&e” على لقب محفظة العلامات التجارية الأعلى قيمة في قطاع الاتصالات في الشرق الأوسط وأفريقيا. وفق تقرير “براند فاينانس جلوبال 500” لعام 2023، والذي أعلن عنه خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) في دافوس.

وحققت المجموعة نمواً ملحوظاً في الأعمال ونالت ثقة كبيرة من قبل شركائها في عام 2022. تجاوزت القيمة الإجمالية لمحفظة العلامات التجارية للمجموعة في قطاع الاتصالات حاجز الـ 14 مليار دولار.

واتخذت مجموعة “&e” خطوات استراتيجية بارزة ساهمت في تحقيق هذا التصنيف المتقدم. بما في ذلك تطوير نماذج الأعمال ضمن المجموعة سعياً لتحسين مستوى خدمات العملاء. بالإضافة إلى العديد من الخدمات والحلول الرقمية المبتكرة التي تقدمها ركائز الأعمال التابعة للمجموعة.

ونجحت “اتصالات من &e” في الاحتفاظ بمكانتها كأقوى علامة تجارية في كافة القطاعات في الشرق الأوسط وأفريقيا ضمن تقرير هذا العام. برصيد نقاط بلغ 89.1 من أصل 100 لتحقق بذلك التصنيف الريادي (AAA).

كما حلت “اتصالات من &e” ضمن أقوى 3 علامات تجارية في قطاع الاتصالات على مستوى العالم.