نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن زايد يستقبل رئيس وزراء إثيوبيا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 18 يناير 2023 10:53 صباحاً - متابعة – نغم حسن

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” اليوم – في قصر الشاطئ – معالي الدكتور آبي أحمد رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديقة الذي يقوم بزيارة إلى الدولة لحضور فعاليات ” أسبوع أبوظبي للاستدامة”.

وبحسب “وام”، بحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تنميتها والنهوض بها لمصلحة البلدين وشعبيهما الصديقين.

كما شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الدكتور آبي أحمد تبادل اتفاقية بين ” مصدر ” والحكومة الإثيوبية لتطوير مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 500 ميغاواط مرحلة أولى وبهدف تطوير ما يصل إلى 2000 ميغاواط من المشاريع المماثلة داخل إثيوبيا .. تبادلها معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومن الجانب الإثيوبي معالي أحمد شدي وزير المالية.