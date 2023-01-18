نشكركم على متابعتكم خبر رئيس كوريا يغادر البلاد بعد زيارة للدولة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 18 يناير 2023 08:56 صباحاً - متابعة – لجين اسماعيل :

غادر فخامة يون سوك يول، رئيس جمهورية كوريا الصديقة، البلاد اليوم (الثلاثاء)، بعد زيارة رسمية للدولة استغرقت عدة أيام .

كان في وداع فخامته سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس دائرة الطيران المدني في دبي الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، وسعادة عبدالله سيف النعيمي سفير الدولة لدى جمهورية كوريا.