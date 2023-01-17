نشكركم على متابعتكم خبر استقبال إشارة الاتصال الأولى من القمر الاصطناعي “الشارقة سات1” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 17 يناير 2023 10:00 مساءً - متابعة: نازك عيسى

استقبلت إشارة الاتصال الأول من القمر الاصطناعي «الشارقة سات 1» .والذي أطلق على متن صاروخ فالكون 9 من شركة «سبيس اكس» بقاعدة «كيب كانافيرال» في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأميركية.

وقال سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة: “قبل قليل استقبلنا إشارة الاتصال الأولى من قمرنا الاصطناعي ” الشارقة سات1″، وهو جاهز الآن للبدء بمهامه العلمية والبحثية،بوركت الجهود وإلى الأمام”.

ويعتبر العمر المقدر لفترة عمل القمر الصناعي المكعب هو ثلاث سنوات قابلة للزيادة، وذلك حسب تأثير الأشعة الشمسية على طبقات الغلاف الجوي الأرضي بسبب قربها من المدار الأرضي المنخفض (550 كم) والذي يدور حوله «الشارقة سات 1».

وتم الاعتماد على الخبرات العالمية السابقة في بناء واختبار القمر الصناعي المكعب، وفقاً للتصنيفات والمعايير التي تحددها وكالات الفضاء الدولية مثل «ناسا» وغيرها، ويحتوي القمر الصناعي المكعب وهو بحجم 3 وحدات، على حمولتين رئيسية وفرعية، فالرئيسية هي كاشف الأشعة السينية المطور والذي يساعد على دراسة الإشعاعات الصادرة من الشمس وبعض الأجرام السماوية المشعة في مجرة درب التبانة وقياس مدى تأثير الأشعة السينية على الغلاف الجوي الأرضي، بينما الحمولة الثانية هي عبارة عن كاميرتين بصريتين بدقة عالية الجودة لتحقيق أغراض تصوير الكرة الأرضية.

يذكر أن المشروع قد بدأ من مختبر الأقمار الصناعية المكعبة في الأكاديمية، والمزود بالمعدات والمرافق اللازمة لتصميم وتشغيل القمر الصناعي، مثل محطة العمل العالية الأداء والبرامج المطلوبة لتصميم ومحاكاة وتحليل المهمة في بيئة الفضاء، إضافة إلى الغرفة النظيفة الحاصلة على شهادة ISO6، والمحطة الأرضية التي تعمل بترددات مختلفة كتردد VHF/UHF.