رئيس الدولة ورئيس كازاخستان يبحثان علاقات التعاون بين البلدين وسبل تطويرها

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 17 يناير 2023 07:00 مساءً - متابعة: نازك عيسى

بحث رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، ورئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، علاقات التعاون بين البلدين وسبل تطويرها وتنميتها إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات، كما يشهد الرئيسان إعلان عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين دولة الإمارات و كازاخستان.

واستقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” فخامة قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان الصديقة الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الدولة.

وجرت لفخامة قاسم جومارت توكاييف – لدى وصوله قصر الوطن في العاصمة أبوظبي – مراسم استقبال رسمية حيث اصطحب صاحب السمو رئيس الدولة ضيف البلاد إلى منصة الشرف وعزف السلام الوطني لكازاخستان ، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية للرئيس الضيف.