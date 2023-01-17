نشكركم على متابعتكم خبر بمراسم رسمية.. رئيس الدولة يستقبل رئيس جمهورية كازاخستان الصديقة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 17 يناير 2023 03:56 مساءً - متابعة- بتول ضوا

بمراسم استقبال رسمية استقبل صاحب السمو رئيس دولة الإمارات “حفظه الله” الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم رئيس جمهورية كازاخستان الصديقة فخامة قاسم جومارت توكاييف، والذي يقوم بزيارة رسمية إلى الدولة.

وجرت لفخامة قاسم جومارت توكاييف – لدى وصوله قصر الوطن في العاصمة أبوظبي – مراسم استقبال رسمية حيث اصطحب صاحب السمو رئيس الدولة ضيف البلاد إلى منصة الشرف وعزف السلام الوطني لكازاخستان. فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية للرئيس الضيف.