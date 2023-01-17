نشكركم على متابعتكم خبر علاقتنا معهم نموذجية.. محمد بن راشد يلتقي رئيس كوريا الجنوبية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 17 يناير 2023 03:56 مساءً - متابعة- بتول ضوا

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، اليوم الثلاثاء ، برئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول الذي يزور دولة الإمارات العربية المتحدة .

وقال صاحب السمو عبر «تيوتر»: «التقيت اليوم ضيف البلاد فخامة الرئيس الكوري يون سوك يول.. علاقاتنا معهم نموذجية. في الفضاء تعاونا في نقل المعرفة. في الطاقة شيدنا أكبر محطة نووية في العالم، في التجارة نحن شريكهم العربي الأول. وسندعم 26 اتفاقية جديدة تم توقيعها للوصول لمستويات غير مسبوقة من التعاون الاستراتيجي».